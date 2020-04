Kreisstraße wird für drei Monate gesperrt

30.04.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Ab Montag, 4. Mai, wird der Hochwasserschutz entlang der K 1219 zwischen Wendlingen und Unterensingen ertüchtigt

Mit Verwunderung haben vermutlich viele die Rodungsarbeiten entlang der K 1219 zwischen Wendlingen und Unterensingen Ende letzten und Anfang dieses Jahres wahrgenommen. Sie waren Vorarbeiten für das, was ab kommenden Montag beginnt. In den nächsten Monaten wird der Hochwasserschutz am Neckar ertüchtigt. Das geht nicht ohne Eingriffe in den Straßenverkehr.

Ab Montag ist die K 1219 ab dem Kreisverkehr am Wert gesperrt. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/UNTERENSINGEN. Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Verkehrsteilnehmer, die sich gerade noch über die Öffnung der Landesstraße zwischen Wendlingen und Oberboihingen freuen, werden ab Montag auf der anderen Seite des Neckars ausgebremst. Dort wird die Kreisstraße 1219 ab Montag gesperrt. Angekündigt ist: nach dem morgendlichen Berufsverkehr. Dann wird die Kreisstraße drei Monate lang nach dem Kreisverkehr zwischen der Einfahrt zum Gewerbegebiet Wert bis zum ersten Abzweig nach Unterensingen für sämtliche Verkehrsteilnehmer in beide Richtungen gesperrt sein, auch für Radfahrer. Stets gewährleistet sei die Zufahrt zum Gewerbegebiet Wert.