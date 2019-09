19.09.2019, — E-Mail verschicken

Jesinger Trinkbach sowie Lindach und Lauter betroffen

Info

Flusskrebse

Die Bestände an Flusskrebsen in Europa sind in den vergangenen Jahrzehnten massiv eingebrochen. Die größte Bedrohung für heimische Flusskrebse geht von invasiven gebietsfremden Flusskrebsarten aus Nordamerika, wie Signalkrebs oder Kamberkrebs, aus, welche der Mensch in die Gewässer eingebracht hat. Diese invasiven Arten breiten sich massiv aus und verdrängen auf Grund ihrer Größe, Aggressivität und ihrer höheren Fortpflanzungsrate die heimischen Arten. Zudem übertragen sie die Krebspest, gegen die sie selbst immun sind.

Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt seit dem Jahr 2014 intensiv die Flusskrebsbestände im Regierungsbezirk erfassen und Schutzmaßnahmen entwickeln und dazu unter anderem die Bestände im Einzugsgebiet der Lindach stichprobenhaft erfassen.