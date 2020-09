Schwerpunkte

Kreative Anregungen für Advent

30.09.2020 05:30

KÖNGEN (pm). Am Freitag, 16. Oktober, von 15 bis 19 Uhr findet eine Fortbildung für Ehrenamtliche im Bereich Kindergottesdienste statt. Dieser Nachmittag im katholischen Gemeindehaus in Köngen richtet sich an Engagierte und Ehrenamtliche, die in ihren Kirchengemeinden Kindergottesdienste für Kinder von drei bis neun Jahren gestalten. Die Adventszeit ist für die meisten Kinder und Familien eine besondere Zeit im (Kirchen-)Jahr. Andrea Weber, Referentin für Partnerschaft und Familie im Dekanat Esslingen-Nürtingen, wird den Teilnehmern kreative Anregungen geben und Ideen und Praxisbeispiele zeigen, wie man Kindern und Eltern die adventlichen Zeichen und biblischen Texte im Kindergottesdienst näherbringen kann. Anmeldung bis 6. Oktober bei der KEB Esslingen, E-Mail info@keb-esslingen.de, Telefon (07 11) 38 21 74.