Schwerpunkte

Kreativ, kritisch und eine Klasse für sich

27.08.2020 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Die Gruppe Maybebop im Wendlinger Sommerdorf: Ein launiges Wiedersehen mit den vier A-cappella-Jungs

Maybebop melden sich nach langer Zwangspause zurück auf der Bühne – und die Hütte, pardon das Wendlinger Sommerdorf, ist voll. Die A-cappella-Boys aus Hannover sind gern gesehene Gäste in der Stadt am Neckar. Ihren Fans bescherte die Viererbande am Dienstag einen Sommerabend voll Esprit und bestem Entertainment.

Lukas Teske, Jan Bürger, Oliver Gies und Christoph Hiller gaben wieder alles bei ihrem Auftritt beim Wendlinger Sommerdorf. Foto: Mohn

WENDLINGEN. „Leute, ist das schön, wieder vor Menschen zu stehen“, ruft Jan Bürger den Gästen im Sommerdorf erleichtert zu. Erst seit Monatsanfang sind die vier Jungs von Maybebop wieder live unterwegs, zurück auf den Brettern, die ihnen die Welt bedeuten. Und dass sie Lust haben, sich freuen, wieder vor Publikum zu stehen, das spürt das Publikum von Sekunde eins des ebenso kurzweiligen wie höchst unterhaltsamen Abends.