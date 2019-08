Kräuterstrauß-Aktion des KDFB erfolgreich

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (sz). Der seit einigen Jahren wieder ins Leben gerufene Brauch geweihte Kräutersträuße an Maria Himmelfahrt an Interessierte gegen eine Spende abzugeben, war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Viele Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbunds, KDFB, Wendlingen-Unterboihingen haben wieder Kräutersträuße gebunden und alle wurden gegen eine Spende bei beiden Gottesdiensten am Samstag und Sonntag sowie in Oberboihingen abgegeben. Der Erlös in Höhe von 1165 Euro kann sich sehen lassen. Er wird für die Restaurierung des Wegkreuzes an der Kastanie vor dem Egartshäusle verwendet.