Kräutersträuße für Flutopfer

25.08.2021

Wie schon seit vielen Jahren, so versammelten sich auch dieses Jahr am Samstag vor Mariä Himmelfahrt viele Frauen im Gemeindezentrum St. Georg um Kräutersträuße zu binden und in den Gottesdiensten segnen zu lassen. Der Regen ließ vieles gut wachsen und so kam eine wahre Flut von Heilkräutern und Blumen zusammen; daraus wurden 250 Sträuße gebunden. Gegen eine Spende wurden sie abgegeben. Der Erlös dafür betrug 1522 Euro. Dieser Betrag wird voller Dankbarkeit für alle, die gebunden und gespendet haben, an die Katholischen Frauen Deutschland (KFD) überwiesen, die um Hilfe für die Flutopfer des 14. und 15. Juli 2021 gebeten hatten. pm