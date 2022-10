Schwerpunkte

Konzertabend mit Celia Garcia-Garcia im Schiedmayer Clavier Salon in Wendlingen

25.10.2022 05:30, Von Rainer Kellmayer

Konzert: Ein Abend ausschließlich mit Celesta-Musik im Schiedmayer Clavier Salon in Wendlingen. Die Pianistin Celia García-García spielte unter anderem Claude Debussy, Enrique Granados und Eric Satie.

Die Pianistin Celia García-García verzauberte das Publikum mit himmlischer Musik auf der Celesta. Foto: Kellmayer

WENDLINGEN. Peter Iljitsch Tschaikowsky hat die Celesta in seinem Ballett „Der Nussknacker“ solistisch eingesetzt, und auch in „Hedwigs Theme“ aus John Williams Musik zu den Harry-Potter-Filmen ertönen ihre silbrigen Klänge. Kreiert hat das reizvolle Instrument um 1886 in Paris Victor Mustel. Inspiriert vom schwebenden Klang nannte der Instrumentenbauer seine Erfindung, angelehnt an das lateinische Wort celestis (himmlisch), „Celesta“.