Schwerpunkte

Konzert der Musikschule Köngen/Wendlingen war gut besucht

14.07.2022

Einen bunten Sommerstrauß voller Musik hatte der Leiter der Musikschule Ole Abraham in seiner Begrüßung versprochen – und den bekamen die mehr als 100 Zuhörerinnen und Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Köngener Zehntscheuer dann auch zu Gehör. Endlich wieder musizieren, vor großem Publikum – die Freude darüber war allen Beteiligten anzusehen und anzuhören. Der erste Teil des Konzertes war quasi als Debüt-Konzert organisiert. Hier spielten vorwiegend Schüler, die mit ihrem Instrument zum ersten Mal öffentlich auftreten durften. Mit teilweise erstaunlicher Sicherheit wurde gezupft, gestrichen, geblasen und die Tasten bewegt. Im zweiten Teil musizierten die „alten Hasen“ der Musikschule, die schon mehrfache öffentliche Auftritte in ihrer Vita vorweisen können. Der Konzertteil begann zunächst ganz beschwingt mit einer Fassung des bekannten „Tequila“ und führte dann zurück zum Frühbarock und weiter durch die verschiedenen Epochen der Musikgeschichte. Wie schon bei den Jüngeren begeisterten auch die fortgeschrittenen Nachwuchsmusiker neben der technischen Beherrschung ihres Instrumentes mit einer den jeweiligen musikalischen Stil wunderbar treffenden Ausgestaltung ihrer Stücke – von traurig bis fröhlich, von romantisch-träumend bis mitreißend-beschwingt. pm