Kontrollen auf Baustellen finden wieder statt

10.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Nach dem Corona-bedingten Rückzug ins Homeoffice ist die Großbaustelle der Neubaustrecke vor den Toren Wendlingens kürzlich wieder überprüft worden

Der Lockdown wegen der Corona-Pandemie hat sehr viele Branchen erfasst. Manche Firmen fuhren ihre Aktivitäten herunter, weil Lieferketten nicht mehr funktionierten. Viele überlegten sich Strategien für den Umgang mit der Pandemie. Nur auf Baustellen wurde weitergearbeitet, als gäbe es kein Morgen. Nun prüfte die Landesbergdirektion die Baustelle am Albvorlandtunnel.

Keinen Grund zur Beanstandung fanden die Kontrolleure der Landesbergdirektion kürzlich auf der Baustelle des Albvorlandtunnels. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Die Bauindustrie ist eine Branche, bei der häufig mit Subunternehmern gearbeitet wird. Oder gar mit Sub-Sub-Unternehmern, die oft auch nicht aus Deutschland kommen. Da stellt sich die Frage: wird der in Deutschland Anfang 2015 eingeführte Mindestlohn bezahlt? Oder wird der Subunternehmer eingesetzt, um die Kosten zu senken? Und Sozialabgaben einzusparen? Große Baustellen werden deswegen regelmäßig kontrolliert. Indes, in den Anfangstagen, in denen auf den Baustellen malocht wurde, was das Zeug hält, zogen sich die Kontrolleure ins Homeoffice zurück (wir berichteten).