Die Vorarbeiten beginnen am 7. Januar – In den Neubau zieht ein Drogeriemarkt ein

WERNAU (pm). Die eigentlichen Abbrucharbeiten an dem 23 Meter hohen Gebäude in der Kirchheimer Straße 128, in dem neben der Post zuletzt 13 Wohnungen und ein Wolle-Laden untergebracht…

Weiterlesen