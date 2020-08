Schwerpunkte

Körschtalbrücke ab Montag befahrbar

15.08.2020 05:30

(pm) Die Deutsche Bahn kann die Körschtalbrücke (B 27) früher als geplant wieder für den Verkehr freigeben. Die Sperrung der Brücke in Richtung Nellingen endet am Montagabend, 17. August, damit knapp zwei Wochen früher als ursprünglich vorgesehen. Die Anschlussstelle Esslingen wird im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm umgestaltet. Um die Kreuzung Landesstraße L 1202/Neuhauser Straße umbauen zu können, musste die Körschtalbrücke in Fahrtrichtung Nellingen zuletzt für mehrere Wochen gesperrt werden. Die Deutsche Bahn kann diese Bauphase nun vorzeitig abschließen. Ursprünglich war die Sperrung bis 4. September vorgesehen.Ab Montag, 17. August, beginnt dann die nächste Bauphase. Die Zufahrt zum P+M-Parkplatz an der Landesstraße L 1202 ist aus Richtung Nellingen bis voraussichtlich Montag, 7. September, nicht möglich. Aus Richtung Neuhausen ist der Parkplatz weiterhin erreichbar.