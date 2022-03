Schwerpunkte

Köngens Friedhof künftig ohne Grabsteine aus Kinderarbeit

11.03.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Köngen ist eine der ersten Kommunen, die dem im vergangenen Jahr vom Land erlassenen Gesetz nachkommt und die Friedhofssatzung ändert. Etliche andere Städte und Gemeinden warten noch auf eine Mustersatzung.

Auf dem Köngener Friedhof dürfen künftig nur noch zertifizierte Grabmale aufgestellt werden. Foto: Just

KÖNGEN. Kinder, die, statt zur Schule zu gehen, arbeiten müssen, um ihre Familien zu unterstützen – das ist auch im 21. Jahrhundert noch weit verbreitet. In Indien zum Beispiel schuften Kinder und Jugendliche in Steinbrüchen. Sie schlagen für die europäische Grabsteinproduktion Marmor aus dem Fels. Und zwar ohne Schutzkleidung und ohne Atemschutzmasken. Sie schleppen Steine, sie bringen Sprengladungen an Granitblöcken an, sie sehen oft stundenlang kein Tageslicht. Wie die Initiative „Aktiv gegen Kinderarbeit“ schreibt, kommen zwei Drittel der Grabsteine und Einfassungen in Deutschland aus Indien. 100 000 Kinder arbeiten in den Steinbrüchen vor Ort.