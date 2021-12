Schwerpunkte

Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner zieht ein positives Fazit der ersten Amtszeit

31.12.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Vor acht Jahren wählten die Köngener Otto Ruppaner zu ihrem neuen Bürgermeister. Wie blickt der Rathauschef auf diese acht Jahre zurück? Darüber und über kommende Herausforderungen haben wir mit ihm gesprochen.

Erledigt: Hinter das Burgforum, einer Idee aus dem Wahlkampf vor acht Jahren, kann Otto Ruppaner ein Häkchen setzen. Foto: privat

KÖNGEN. Vor acht Jahren trat Otto Ruppaner die Nachfolge von Hans Weil als Bürgermeister in Köngen an. Im kommenden Jahr darf die Gemeinde erneut zur Wahl schreiten, denn im Juli endet die Amtszeit des amtierenden Schultes. Die Wahl findet am 24. April statt. Ruppaner hat seine erneute Kandidatur bereits angekündigt. Doch bevor der Wahlkampf beginnt, ist Zeit für einen Rückblick.