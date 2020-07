Schwerpunkte

Köngener Vikarin wird ordiniert

21.07.2020 05:30, Von Ulrike Rapp-Hirrlinger — E-Mail verschicken

Rebekka Elwert aus Köngen und Jakob Fuchs aus Plochingen werden am Sonntag in den Pfarrdienst eingesetzt

Rebekka Elwert (30) und Jakob Fuchs (33) haben nach dem Theologiestudium ihr Vikariat im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen absolviert. Am Ende steht nun die Ordination. Das ist die Einführung in den Pfarrdienst und die Berufung in das Predigtamt.

Die Vikare Jakob Fuchs (links) und Rebekka Elwert werden von Dekan Bernd Weißenborn (rechts) in Plochingen ordiniert. Foto: Rapp-Hirrlinger

KÖNGEN/PLOCHINGEN. Während der zurückliegenden zweieinhalb Jahre haben die beiden die ganze Bandbreite des Berufs eines Gemeindepfarrers oder einer Pfarrerin quasi im Schnelldurchlauf kennengelernt – Rebekka Elwert in Köngen und Jakob Fuchs in Plochingen. Dazu kamen immer wieder Kurswochen am Pfarrseminar der Evangelischen Landeskirche in Stuttgart-Birkach.