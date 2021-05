Schwerpunkte

Köngener und Wendlinger Einzelhändler ärgern sich über Dschungel der Corona-Verordnungen

04.05.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Kunden spürbar verunsichert – Gärtnereien und Buchhandel sind wieder geöffnet

Hat die Gärtnerei geöffnet, brauche ich beim Optiker einen negativen Schnelltest und was ist mit meinem Friseurtermin? Bei den Kunden ist die Verunsicherung darüber groß, was in welchem Geschäft gilt. Das spüren auch die Betriebe in Wendlingen und Köngen massiv.

Gärtnereien sind geöffnet, doch die Kunden sind verunsichert, berichtet Kreisgärtnermeister Hansjörg Schmauk. Foto: zog

WENDLINGEN/KÖNGEN. Dicht an dicht warten Geranien, Petunien und andere Balkon- und Beetschönheiten in den Gewächshäusern der Gärtnerei Schmauk auf Kundschaft. Draußen stehen Pflücksalate und Setzlinge bereit, um im Gemüsegarten oder im Hochbeet ausgepflanzt zu werden. Kunden allerdings begrüßt Hansjörg Schmauk dieser Tage weitaus weniger als üblicherweise zu dieser Jahreszeit: „Eigentlich hätten wir gerade Hochbetrieb“, sagt der Gärtnermeister. Ende April, Anfang Mai startet die Pflanzzeit.