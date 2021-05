Schwerpunkte

Köngener Feuerwehr geht mit Riesenschritten in die Zukunft

20.05.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Köngener Feuerwehr sieht neuen Aufgaben entgegen – Kommune investiert in die Sicherheit der Bürger

An Katastrophenszenarien zu denken ist in der Politik unbeliebt. Doch in Köngen hat die Gemeindeverwaltung den Ernstfall schon länger im Blick. Ein Punkt in der Handlungskette ist die gute Ausstattung der Feuerwehr. Mit Fahrzeugen, Notstromaggregat und Digitalfunk.

Der Garagenplatz für das neue LF 20 wird derzeit der Größe des Fahrzeugs angepasst: Deutlich zu sehen ist die Aussparung im Sturz. Kommandant Marc Englisch (links) und Bürgermeister Otto Ruppaner begutachten die Baustelle. Foto: sg

KÖNGEN. Seit einem Jahr ist Marc Englisch nun Kommandant der Köngener Feuerwehr. Zunächst kommissarisch, im Februar wurde er dann offiziell zum Kommandanten gewählt. Der fast 50-Jährige ist schon seit über 30 Jahren Feuerwehrmann mit Leib und Seele. „Angefangen habe ich bei den Wendlinger Kameraden, vor 15 Jahren bin ich dann, weil ich nach Köngen gezogen bin, auch in die hiesige Feuerwehr gewechselt“, erzählt er. Als Kreisausbilder war er für die theoretische und praktische Ausbildung in Lehrgängen zuständig, die nicht an den Landesfeuerwehrschulen stattfinden.