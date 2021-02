Schwerpunkte

Köngen zieht keine Kita-Gebühren ein

02.02.2021

Im Februar werden Familien entlastet, Notbetreuung muss bezahlt werden

KÖNGEN (sg). In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen die Räte einstimmig, das Entgelt für die Kinderbetreuung in Kitas und in der Schulkindbetreuung im Februar zu erlassen, sofern die Kinder nicht bei einer Notbetreuung untergebracht sind. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder der Alleinerziehende vom Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Das gilt gleichermaßen für Präsenzarbeitsplätze wie für Eltern im Homeoffice. Kinder, deren Wohlergehen gefährdet ist, haben ebenso ein Anrecht auf Notbetreuung wie Familien in sozialen Nöten.

Das Januar-Entgelt war schon abgebucht worden, weil die Gemeinde davon ausgegangen war, die Einrichtungen könnten den Regelbetrieb am 11. Januar wieder aufnehmen. Nun gibt es jedoch Familien, die im Januar für ihr Kind zu keinem Zeitpunkt Kinderbetreuung in Anspruch genommen, aber den Beitrag bezahlt haben. Es wurde schließlich – nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden – entschieden, Anfang Februar keinen Kita-Beitrag für den Februar zu erheben. Inzwischen wurde bekannt, dass das Land den Kommunen Kompensationszahlungen in Höhe von 80 Prozent des Ausfalls in Aussicht stellt. Um die Familien zu entlasten, wird empfohlen, all denen, die im Januar keine Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen oder der Schulkindbetreuung in Anspruch genommen haben, das Entgelt vom Januar zu erlassen, sofern das Land Ausgleichszahlungen übernimmt.