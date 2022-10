Schwerpunkte

Aggregat für Notfalltreffpunkte in Köngen

25.10.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Winter kommt und der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Das Land hat deswegen die Kommunen gebeten, Notfalltreffpunkte einzurichten. Um dort Strom erzeugen zu können, muss ein Aggregat her. Die Kosten sind nicht eingeplant.

Das Burgforum in Köngen ist als Notfalltreffpunkt vorgesehen, sollte es im Winter zu Stromausfällen kommen. Foto: Just

KÖNGEN. Wird es in diesem Winter einen Blackout geben? Werden die Menschen in ihren Wohnungen frieren? Und was ist, wenn der Strom ausfällt und deswegen Telefonieren nicht mehr möglich ist? Wie meldet man dann einen Brand oder einen medizinischen Notfall? Die Gemeinden werden vom Land gebeten, genau für solche Fälle Notfalltreffpunkte einzurichten. Hier können sich Menschen aufwärmen. Oder ihre Handys aufladen. Hier gibt es die wichtigsten Informationen für die Bevölkerung.