Schwerpunkte

Köngen will seine Ortsmitte retten

24.11.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Um die Hirschstraße attraktiv zu erhalten, sollen ein Bebauungsplan und eine Veränderungssperre verhindern, dass in den Erdgeschossen andere Nutzungen als Einzelhandel, Gastronomie oder Dienstleistungen Einzug halten.

Die Köngener Flaniermeile soll ihre Anziehungskraft erhalten. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. In der Städeplanung gibt es den Fachbegriff „Trading Down“. Er beschreibt, was mit einer Ortsmitte passiert, wenn in Ladengeschäfte Vergnügungsstätten, Wettbüros oder Spielhallen einziehen, die wenig attraktiv nach außen wirken und nicht zum Bummeln einladen.