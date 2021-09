Schwerpunkte

Köngen und Denkendorf protestieren gegen neue Flugroute

24.09.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngen und Denkendorf fürchten eine weitere Belastung der Bürger wegen des Lärms der startenden Flugzeuge. Ostfildern und das Neckartal indes würden entlastet.

KÖNGEN. Große Aufregung gibt es derzeit in etlichen Gemeinden Richtung der Filderebene. Der Grund: Lufthansa und Eurowings wollen die Abflugroute für die Startbahn Ost am Stuttgarter Flughafen, die sich auf etwa rund 30 Prozent aller Abflüge auswirkt, ändern. Geplant ist, die Flugzeuge in einem engeren Kurvenradius und damit mit einem steileren Abflugwinkel starten zu lassen. So könnten gezielt Gebiete mit einer hohen Bevölkerungsdichte umflogen werden – so weit die Argumentation der Fluggesellschaften, die zudem anführen, mit der neuen Abflugroute könnten bis zu 200 Kilogramm CO2 pro Flug eingespart werden. Weitere Vorteile wie die Maximierung der Flugsicherheit, der Schutz von Naturschutzgebieten sowie die Reduktion der Treibstoffkosten sprechen aus Sicht der Fluglinien für die neue Route.