Köngen: Corona-Tests nun kostenlos

08.03.2021 05:30

Lehrer und Erzieher müssen für zweiten Test einen Berechtigungsschein vorlegen

Schon bisher konnte man sich in Köngen testen lassen. Und zwar in der Fahrzeughalle des DRK Köngen in der Hirschgartenstraße. Das jedoch kostete Geld. 25 Euro pro Test wurden berechnet. Nun stellt die Landesregierung den Kommunen kostenfreie Corona-Schnelltests aus der Landesreserve zur Verfügung.

KÖNGEN (pm/sg). Diese Tests aus der Landesreserve hat die Gemeinde Köngen zwischenzeitlich bereits erhalten. Doch wie oft kann man sich testen lassen? Einmal pro Woche ist ein kostenloser Test für die Köngener Bürger drin. Das Testzentrum dafür ist in der Eintrachthalle im Kiesweg 10. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Tests werden vom Ortsverein des DRK Köngen und den örtlichen Apothekerinnen und Apothekern gemacht. Los geht es am heutigen Montag, 8. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr sind die Testteams vor Ort. Auch von Dienstag bis Freitag ist die Tupferprobe im gleichen Zeitraum möglich. Am Samstag besteht von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit für einen Test.