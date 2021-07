Schwerpunkte

Köngen stimmt Ächtung von Atomwaffen zu

01.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Über 700 deutsche Kommunen haben den Appell bereits unterzeichnet – Auch Wendlingen dabei

KÖNGEN. Das war knapp: Mit sechs Ja-, vier Neinstimmen und fünf Enthaltungen hat der Antrag der Köngener SPD-Gemeinderatsfraktion, sich dem Städteappell der „Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN)“ anzuschließen, Erfolg gehabt.

„93 Prozent der Bevölkerung in Deutschland lehnen Atomwaffen ab“, führte Gemeinderat Bernd Vogel als Begründung für den SPD-Antrag an. Man tue als Kommune gut daran zu zeigen, dass dieser Appell von der Bevölkerung getragen werde. Trotz internationaler Verpflichtungen. Bürgermeister Otto Ruppaner wies darauf hin, dass er Mitglied der Mayors for Peace ist, eine Zugehörigkeit, die an die Person des Bürgermeisters gebunden ist. Dieser Zusammenschluss wurde indes 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima/Japan gegründet. Für Ruppaner wäre es somit folgerichtig, wenn sich auch die Gemeinde dem Appell zur Abschaffung von Atomwaffen anschließe.

Auch die Grünen unterstützen den Antrag der Köngener SPD, wie Jannina Schäffer kundtat. „Wir sind der Meinung, dies ist ein starkes Zeichen, zu zeigen, dass Städte und Gemeinden zusammenhalten.“