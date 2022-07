Schwerpunkte

Köngen: Planungen für den Kreisverkehr an der Denkendorfer Straße wurden vorgestellt.

13.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Montagabend wurden den Köngener Gemeinderäten die Pläne für den Kreisverkehr vorgestellt, der an der Denkendorfer Straße, Ecke Adolf-Ehmann-Straße gebaut werden soll. Dabei zeigte sich, dass das Regelwerk starr und somit nicht alles wünschenswerte umsetzbar ist.

Der Plan des Kreisverkehrs, über ein Luftbild mit dem Ist-Zustand gelegt, zeigt, wie sich der Verkehr nach dem Bau des Kreisels verändern wird. Grafik: SI Beratende Ingenieure

KÖNGEN. Mit einem Kreisverkehr an der Denkendorfer Straße den Ortseingang ein wenig attraktiver zu machen, gleichzeitig die komplexe Verkehrssituation ein wenig zu entwirren, die Geschwindigkeit zu drosseln und es auch noch Fußgängern und Radfahrern leichter zu machen am Ortsausgang die vielbefahrene Denkendorfer Straße zu entwirren – das hört sich gut an. Für Planer Weber von der Weilheimer Firma SI Ingeneiure ist dies indes eine Herkules-Aufgabe. Denn neben der langen Liste von Wünschen, die der Kreisverkehr erfüllen soll, gibt es auch noch einen starren Rahmen, über den das Regierungspräsidium wacht.