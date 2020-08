Schwerpunkte

Köngen: Neues Jugendhaus mit coolen Klos

14.08.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Einrichtung für das neue Köngener Jugendhaus wird teilweise von den Jugendlichen selbst hergestellt

Noch wird im neuen Gemeinwesenhaus in Köngen gehämmert und gebohrt. Die Fliesenleger sind am Werk und die Möbel müssen noch geliefert werden. Das Jugendhaus Trafo, das die Räume im Untergeschoss bezieht, bereitet den Umzug gerade vor. Und legt auch bei der Deko selbst Hand an.

KÖNGEN. „Das heißt dann nachher schon auch noch Trafo, oder“ – diese besorgte Frage hat Anja Weber in den letzten Wochen öfter gehört. Das zeigt eine tiefe Verbundenheit mit der Einrichtung, die bisher in der Lindenturnhalle eine Heimat hatte. Die ist an manchen Stellen ein wenig marode, sodass der Umzug ins Gemeinwesenhaus eine wirkliche Verbesserung darstellt. Doch von liebgewonnenen Dingen trennt man sich offenbar auch als junger Mensch eher ungern.