Köngen: Die Ortsmitte wurde ordentlich aufgemöbelt

11.03.2020

Public WLAN, Akku-Lade-Boxen für Pedelecs und eine Ladesäule für E-Autos gehören nun zur Ausstattung der Gemeinde

Die Ladesäule gehört zur neuen Ausstattung der Köngener Ortsmitte und wird von Bürgermeister Otto Ruppaner, Kim Gerlach (EnBW) und Ortsbaumeister Oliver Thieme vorgestellt. pm

KÖNGEN (pm). Public WLAN, das in der Straßenbeleuchtung integriert wird, Boxen, in denen man seinen Pedelec-Akku aufladen kann, und eine Ladesäule für EFahrzeuge – in Köngen geht man beim Ausbau von intelligenter Infrastruktur stramm voran.