Köngen: Ausstellung über Projekte, die in Kriegsgebieten ein positives Zeichen setzen

29.06.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Köngen erzählt eine Ausstellung von Projekten, die inmitten von Krieg ein positives Zeichen setzen

Libyen, Ukraine, der Nahe Osten oder die Demokratische Republik Kongo – hört man diese Ländernamen, kommen sofort Bilder von Krieg und Gräueltaten ins Gedächtnis. So gut wie nie geht es um Projekte, die den Menschen vor Ort Hoffnung geben. Die Good News werden nun in einer Ausstellung thematisiert, die noch bis Ferienbeginn in der Köngener Bücherei zu sehen ist.

Bürgermeister Otto Ruppaner, Dr. Julia Hagen von der Servicestelle Friedensbildung und Büchereileiterin Tanja Ley möchten Lust auf die positiven Nachrichten aus Kriegsgebieten machen. Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Radio kann Leben retten. Das trifft auf jeden Fall auf den Osten der Demokratischen Republik Kongo zu. In einem der ärmsten Landstriche der Welt, in dem nicht jeder das Geld hat, seine Kinder zur Schule zu schicken. In einem Landstrich, in dem Kinder in Minen arbeiten. In einem Land, in dem jederzeit Milizen auch in die Millionenstadt Goma vorrücken und das Leben der Menschen bedrohen können.