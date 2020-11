Schwerpunkte

Kliniken im Landkreis Esslingen: Der Bedarf an Intensiv-Betten steigt

06.11.2020 05:30, Von Bianca Lütz-Holoch — E-Mail verschicken

Mit der Zahl der Covid-19-Infizierten steigt auch der Bedarf an Intensivbetten – Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht

Rund 60 Covid-19-Erkrankte werden im Landkreis Esslingen zurzeit stationär behandelt. Täglich kommen neue dazu. Die Kirchheimer Medius-Klinik hat planbare Eingriffe bereits zurückgefahren.

Die zweite Corona-Welle schlägt durch: immer mehr Corona-Patienten müssen stationär behandelt werden. Foto: Moulien

KIRCHHEIM. Ob in Kirchheim, Nürtingen, Ruit oder Esslingen – die Entwicklung ist überall die gleiche: „Die Zahl der Corona-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, geht deutlich nach oben“, melden Iris Weichsel, Sprecherin der Medius-Kliniken des Landkreises Esslingen, und Anja Dietze, Sprecherin des Klinikums Esslingen, unisono. Auch die Filderklinik in Filderstadt hat mehrere Covid-Erkrankte aufgenommen. Insgesamt wurden in den Krankenhäusern im Landkreis Esslingen gestern rund 60 Corona-Patienten stationär behandelt, 17 davon lagen auf der Intensiv-Station, zehn mussten beatmet werden. Fest steht: Der Druck auf die Kliniken wächst.