Kleine Wasserkraftwerke: Fische leiden

08.01.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Wendlingen entschied sich der Gemeinderat gegen Stromerzeugung durch Wasserkraft – Fischer freuen sich über Beschluss

Sie geraten in Turbinen, stürzen an Wehren ab – für Fische kann die Wasserkraft, häufig als umweltfreundliche Energieerzeugung gepriesen, den Tod bedeuten. In Wendlingen entschieden sich die Gemeinderäte unter anderem auch deswegen gegen die Reaktivierung des Lauterwehrs. Zum Glück, sagt Günther Richter vom Wendlinger Fischerverein.