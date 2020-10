Schwerpunkte

Kleine Hunde werden immer beliebter

31.10.2020 05:30, Von Lena Bautze — E-Mail verschicken

Viele haben sich in Zeiten der Isolation ein neues tierisches Familienmitglied zugelegt – Teilweise waren Tierheime so leer wie nie

Das Zusammenleben mit einem Tier kann Menschen bei Einsamkeit und längerer Abschottung viel Kraft geben. Beim Streicheln eines Hundes oder einer Katze beruhigt sich der Mensch und der Blutdruck sinkt. Kein Wunder also, dass gerade in Zeiten der Isolation auch der Vierbeiner für viele eine wichtige Stelle einnimmt.

Kleine Hunde liegen vor allem bei jüngeren Menschen voll im Trend. Doch auch sie brauchen viel Zuwendung und Zeit, was oft von ihren Haltern unterschätzt wird. Foto: Riedl

Die Zeit, in der die Menschen oft zu Hause waren, haben einige genutzt, um sich Gedanken über ein Haustier zu machen. Das bemerken auch die Züchter in der Region. „Bei mir sind schon alle Hunde im nächsten Wurf reserviert“, sagt Willi Meier aus Schopfloch. Er züchtet seit über 25 Jahren Labradore und seit zwei Jahren eine Kreuzung aus Labrador und Australian Shepherd, die sich Leopard Labrador Dog nennt. „Viele haben sich, anstatt in den Urlaub zu gehen, einen Hund angeschafft. Das merke ich auch bei meinen Züchterfreunden“, erklärt er.