Klärung der Brandursache dauert an

31.10.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Fünf Lkw eines Gebrauchtwagenhandels der Firma Daimler brannten völlig aus – Keine verletzten Personen

Gebrannt hat es in der Nacht zu Mittwoch auf dem Gelände der Firma Truck-Store in Köngen. Fünf Sattelzugmaschinen standen in Flammen. Die Köngener Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch brannten die Fahrzeuge fast völlig aus.

Noch völlig unklar ist die Ursache für den großen Brand in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gelände des Gebraucht-Lkw-Handels vor den Toren Köngens. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Köngen und Wendlingen im Einsatz. Foto: Jüptner

KÖNGEN. Köngen hat aufmerksame Bürger. Denn es waren gleich mehrere Anwohner, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Flammen und aufsteigenden Rauch an Köngens Ortseingang bemerkten und über den Notruf Feuerwehr und Polizei benachrichtigten. Gebrannt hat es beim Gebraucht-Lkw-Handel Truck-Store vor den Toren der Gemeinde. Fünf Sattelzugmaschinen sind Opfer der Flammen geworden. Wie die Fahrzeuge in Brand geraten sind, war indes auch am Mittwochabend noch völlig unklar.