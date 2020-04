KJR: Digital und real für Jugendliche da

11.04.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Kreisjugendring Esslingen lässt junge Menschen auch während der Corona-Krise nicht alleine

Die Jugendhäuser im Landkreis sind für viele Jugendliche Anlaufstelle. Hier verbringen sie ihre Freizeit, haben Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Jugendhäuser des Kreisjugendrings geschlossen. Die Mitarbeiter der des KJR versuchen dennoch, den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Tipps gegen Langeweile und Ratschläge bei Zukunftssorgen: Der Kreisjugendring versucht, Hilfestellungen zu geben. Foto: sg

WENDLINGEN. Welche Herausforderungen gibt es für Kinder und Jugendliche in der Zeit des Stillstands? In der Zeit, in der Schule nicht stattfindet, in der aber auch viele Freizeiteinrichtungen geschlossen sind und man sich noch nicht einmal mit Freunden treffen kann? Und welche Antworten kann der Kreisjugendring hier geben? Unter dieses Motto hatte der Vorstandsvorsitzende des KJR, Michael Medla, die Telefonkonferenz gestellt, an der auch der pädagogische Geschäftsführer Ralf Rieck und Christine Jung (Jugendverbandsarbeit) teilnahmen. Sie machten auf die Situation der KJR-Zielgruppe aufmerksam.