Kita in der Ohmstraße wird teurer

14.11.2019 05:30

Ausschuss für Technik und Umwelt nahm Kostensteigerung zur Kenntnis

Die Kita in der Ohmstraße verursacht bei Dachbegrünung und -abdichtung Mehrkosten. sg

WENDLINGEN (sg). Um die Vergabe der Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten in der Kindertagesstätte in der Ohmstraße ging es in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstagabend.

Architektin Antje Wild, die die Ausschreibung erläuterte, bedauerte, dass lediglich zwei Firmen ein Angebot abgegeben haben. Den Zuschlag erhielt die Firma Schmidle aus Ulm, die die Arbeiten für 154 388 Euro erledigen wird. Damit liegt das Angebot deutlich über der Kostenberechnung, die das Architekturbüro Wild in der Entwurfsphase der Kita im September 2018 gemacht hatte und die bei 76 400 Euro lag. Die Kosten lagen auch über dem bepreisten Leistungsverzeichnis vom September 2019, bei dem 103 194 Euro zugrunde gelegt waren.