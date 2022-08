Schwerpunkte

Kirchheimer Umgehung zu

23.08.2022

Vollsperrung der B 297 von Montag, 29. August, bis Freitag, 30. September.

KIRCHHEIM. Im Auftrag des Stuttgarter Regierungspräsidiums wird ab Montag, 29. August, voraussichtlich bis Freitag, 30. September die B 297 Ortsumfahrung Kirchheim zwischen dem sogenannten Schlierbacher Dreieck (Knotenpunkt B 297/Wangerhaldenweg) und der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost an die A 8 saniert. Dabei werden die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht sowie die Fahrbahnübergänge an den Bauwerken erneuert.

Dort, wo bisher schon ein offenporiger Asphalt verbaut ist, wird dieser erneuert. In den restlichen Abschnitten wird aus Grün- den des Lärmschutzes ein lärmmindernder Splitt-Mastix-Asphalt eingebaut. Um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wird die Ortsumfahrung in vier Bauabschnitten saniert. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitschutzes sind die Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich.

Der erste Bauabschnitt findet von Montag, 29. August, voraussichtlich bis Samstag, 3. September, statt. Der Abschnitt liegt zwischen dem Knotenpunkt B 297/Wangerhaldenweg und dem Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt B 297/L 1200. Die Umleitung in Richtung Göppingen führt auf die Jesinger Straße und weiter über die Schafhofäcker zurück zur B 297. In Richtung A 8 erfolgt die Umleitung über den Wangerhaldenweg, die Jakobstraße und die L 1200 zurück zur B 297 .