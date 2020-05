Schwerpunkte

Kirchheimer Schloss öffnet wieder

14.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Am 16. Mai öffnet das Kirchheimer Schloss wieder für seine Gäste – nach acht stillen Wochen während der Corona-Epidemie. Das Schloss, in dem über Jahrhunderte so bedeutende Frauen wie Franziska von Hohenheim oder Henriette von Württemberg lebten, startet nach Winterpause und Corona-Schließung mit etwas Verzögerung in die Saison. Ab diesem Wochenende gelten wieder die regulären Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertage von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Der blaue Salon im Kirchheimer Schloss. pm

Anders als in normalen Jahren finden keine Führungen statt, um so die Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln sicherstellen zu können. In diesem Jahr stellt die Schlossverwaltung den Gästen einen gedruckten Flyer zur Orientierung zur Verfügung – und alle können die Räume der Herzogswitwen Franziska und Henriette in ihrem eigenen Tempo besichtigen. Außerdem wurde der Weg der Besichtigung so angelegt, dass er als Einbahnstraße verläuft, um zu vermeiden, dass eintretende Gäste den Weg der Besucherinnen und Besucher kreuzen, die die Schlossräume wieder verlassen.