Schwerpunkte

Kirchheimer Jobcenter zieht um

03.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Notdienst vom 7. bis 10. September in der Steingaustraße 24 eingerichtet.

KIRCHHEIM. Ab Montag, 13. September, ist die komplette Geschäftsstelle Kirchheim des Jobcenters Landkreis Esslingen in neuen Räumen in der Rosa-Heinzelmann-Straße 18 in Kirchheim untergebracht. Für Anliegen, die nicht per Telefon erledigt werden können und die persönlich geklärt werden müssen, wird vom 7. bis 10. September ein Notdienst in der Steingaustraße 24 eingerichtet.