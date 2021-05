Schwerpunkte

Kirchheimer Freibad öffnet am 30. Mai

25.05.2021 05:30

KIRCHHEIM (pm). Gute Nachrichten für alle Badefreunde: Nachdem die Landesregierung die Öffnung von Freibädern bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb des Grenzwerts von 100 zulässt, steht das Kirchheimer Freibad für die Badesaison in den Startlöchern. Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie gelten für Wasserratten und Sonnenhungrige wie schon im letzten Jahr allerdings einige Einschränkungen. „Der tatsächliche Öffnungstermin hängt von der offiziellen Feststellung der Inzidenz durch das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen ab“, betont Martin Zimmert, Geschäftsführer der Stadtwerke Kirchheim. „In einer Zeit, in der Freizeitaktivitäten und Reisen nur eingeschränkt möglich sind, freut es mich natürlich besonders, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern möglichst bald im Rahmen der Corona-Verordnungen den Freibadbesuch ermöglichen können“, so Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader.

„Die Vorbereitungen für die Badesaison sind so gut wie abgeschlossen, und wir stehen für eine Öffnung am Sonntag, 30. Mai bereit, wenn die Inzidenzwerte im Landkreis es zulassen“, erklärt Tina Steinrück, Bädermanagerin bei den Kirchheimer Stadtwerken.