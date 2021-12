Schwerpunkte

Kirchheimer CDU-Abgeordnete Pfau-Weller wählt Bundespräsident

28.12.2021

Kirchheimer CDU-Abgeordnete ist Teil der Bundesversammlung.

Kurz vor Weihnachten hat der Landtag von Baden-Württemberg 25 von der CDU-Fraktion nominierte Wahlfrauen und Wahlmänner für die Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar gewählt. Mit dabei ist die hiesige Abgeordnete Dr. Natalie Pfau-Weller. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel wird die Delegation seiner Fraktion in Berlin anführen.

Neben ihm werden 14 Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion, sowie der stellvertretende Ministerpräsident und CDU-Landeschef Thomas Strobl das Staatsoberhaupt mitwählen. Zu den durch den Landtag bestätigten Wahlleuten gehören auch neun bekannte und bedeutende Persönlichkeiten, die die CDU-Fraktion nominiert hat. Darunter sind Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Kommunalpolitik, Gesundheit, Soziales, Sport, Kultur und Wirtschaft.

Bei der Nominierung ihrer Abgeordneten hat die CDU-Fraktion all diejenigen berücksichtigt, die bisher noch an keiner Bundesversammlung teilgenommen haben. Die Kirchheimer Landtagsabgeordnete freut sich über ihre Teilnahme an der Wahl des Bundespräsidenten: „Es ist mir eine große Ehre, bei der Bundesversammlung im Februar unser Staatsoberhaupt mitwählen zu dürfen. Dies ist ein ganz besonderes Ereignis für mich und ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit vielen interessanten Wahlfrauen und Wahlmännern.“