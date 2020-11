Schwerpunkte

Kirchheim veranstaltet Weihnachtsmarkt light

11.11.2020 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

Weihnachtsmarktbuden sollen dezentral über das Innenstadt verteilt werden – Glühwein und Essen „to go“ nur bei Gastronomen, Alkohol mitbringen ist verboten

Glühweinstände wird es auf dem Kirchheimer Weihnachtsmarkt nicht geben. Foto: Brändli

KIRCHHEIM. Wie es im Dezember zugeht, kann niemand vorhersagen. Nur so viel ist sicher: Der Christmond in Kirchheim hat nicht allzu viel gemeinsam mit den bisherigen Dezembern des 21. Jahrhunderts. Im Ausschuss für Bildung, Soziales und Bürgerdienste informierte Oberbürgermeister Pascal Bader über den Weihnachtsmarkt: „Wir können ihn nicht in der gewohnten Weise anbieten.“ Ob es die Eisstockbahn oder der Adventskalender am Rathaus ist – alle Attraktionen dienen dazu, viele Menschen in die Stadt zu locken. In Corona-Zeiten ist das aber kontraproduktiv.