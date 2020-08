Schwerpunkte

Kirchheim setzt auf Diensträder

29.08.2020

Bis 2024 sollen 400 Mitarbeiter der Stadt per Fahrrad unterwegs sein

KIRCHHEIM (tb). Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Er sorgt dafür, dass sein Personal mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen kann. So zumindest stellt es die Stadt Kirchheim dar, die sich nun vom Gemeinderat absegnen ließ, in den kommenden fünf Jahren insgesamt bis zu 560 000 Euro für ein Dienstrad-Leasing ausgeben zu können: „Das kann dazu führen, dass wir gutes Personal bekommen oder halten“, sagte Thomas Bantzhaff, der städtische Mobilitätsplaner.

Auch weitere, grundsätzliche Vorteile des Fahrrads zählte er auf: „Es trägt zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit bei, und außerdem ist es innerstädtisch oft die bessere Alternative zum Auto.“ Um also der Stadt und deren Personal all diese Vorteile zukommen lassen zu können, wird noch im laufenden Jahr mit 20 Rädern begonnen. 2021 bis 2023 sollen jeweils 100 geleaste Diensträder hinzukommen, 2024 sind noch einmal 80 vorgesehen. Der Bestand läge dann bei 400. Die Stadt will die Kosten zu 75 Prozent bezuschussen, mit maximal 40 Euro pro Monat und Rad, angelegt auf eine Laufzeit von 36 Monaten.