Kirchheim rät zu Vorsorgemaßnahmen

12.03.2020 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

Stadtverwaltung empfiehlt allen Vereinen, Kirchen und Organisationen, bis 5. April auf ihre Veranstaltungen zu verzichten

Die Stadt Kirchheim sagt bis zum Beginn der Osterferien am 6. April „alle öffentlichen kommunalen Veranstaltungen“ ab. Das hat der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung so beschlossen und in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

KIRCHHEIM. Den Vereinen, Kirchen und Institutionen wird gleichfalls empfohlen, alle Veranstaltungen bis zu den Osterferien abzusagen. Als Beispiele werden Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Hauptversammlungen genannt.

Was das konkret bedeutet, bleibt unklar. Lediglich eins scheint festzustehen: Auch über die Osterferien hinaus will die Stadt Kirchheim in eigener Sache reagieren. Die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Kalocsa am Muttertagswochenende (8. bis 10. Mai) sind laut Pressemitteilung ebenfalls abgesagt.

Robert Berndt, Pressesprecher der Stadt Kirchheim, teilt auf Nachfrage mit, dass es sich – was Vereine, Kirchen und Institutionen betrifft – bislang wirklich nur um Empfehlungen handelt: „Die endgültige Entscheidung treffen die Veranstalter selbst.“ Im tatsächlichen Krisenfall könnte die Stadt als Ortspolizeibehörde die entsprechenden Veranstaltungen auch untersagen. „Aber so weit sind wir noch nicht“, fügt Robert Berndt hinzu. Bislang handle es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.