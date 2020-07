Schwerpunkte

„Kirchheim könnte der Motor für Inklusion werden“

17.07.2020 05:30, Von Julia Nemetschek-Renz — E-Mail verschicken

Lebenshilfe Kirchheim setzt sich bei Oberbürgermeister Pascal Bader für Teilhabe behinderter Menschen ein

Irmgard Schwend, stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe Kirchheim, Martin Wirthensohn, Geschäftsführer, Oberbürgermeister Pascal Bader und die Vorsitzende der Lebenshilfe Kirchheim, Bärbel Kehl-Maurer (von links) verabredeten sich zu einem gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt. Foto: Nemetschek-Renz

KIRCHHEIM. „Wie kommt man wieder in Aktion, das ist doch jetzt das Thema“, sagt Martin Wirthensohn, Geschäftsführer der Lebenshilfe Kirchheim im Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Pascal Bader, das gestern in den Räumen der Lebenshilfe Kirchheim stattfand. Man könne nicht bei allen Fragen rund um das Thema Menschen mit Behinderung jetzt noch zwei Jahre die Pausetaste drücken, denn Corona werde uns auch in den nächsten Monaten nicht verlassen, so Wirthensohn. „Zum Beispiel seien inklusive Sportangebote für Menschen mit Behinderung weiterhin ganz arg wichtig“, sagte Irmgard Schwend, stellvertretende Vorsitzende und Mutter eines erwachsenen Kindes mit Behinderung. „Die lieben Sport: Fußball, Volleyball, Tischtennis, aber es gibt keinen Verein, der sie aufnimmt“, so Schwend. OB Bader sagte zu, das Thema in den städtischen Sportverein VfL Kirchheim einzubringen.