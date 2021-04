Schwerpunkte

Kirchheim erhält ein Videoreisezentrum

16.04.2021 05:30

Auch in Nürtingen, Esslingen und Plochingen gibt es Zentren

KIRCHHEIM (pm). Videoreisezentren gibt es in Deutschland seit acht Jahren. In der Region Stuttgart waren es bisher lediglich sechs. Nun soll die Anzahl auf 19 Zentren aufgestockt werden. Von dieser Offensive profitiert auch die Stadt Kirchheim.

„Wir freuen uns, dass unseren Bürgern durch das Video-Reisezentrum auch an Wochenenden und Feiertagen ein attraktiver, moderner Zugang zum ÖPNV und Bahnverkehr mit persönlicher Beratung zur Verfügung steht“, sagt Dr. Pascal Bader, Oberbürgermeister der Stadt Kirchheim. Das Video-Reisezentrum im Bahnhof ist seit 29. März geöffnet und damit erster der 13 neuen Standorte in der Region, die die Bahn dieses Jahr in Betrieb nimmt.

Reinhold Pohl, Leiter des regionalen Vertriebs der Deutschen Bahn, sieht in den Videoreisezentren nur Vorteile: Persönliche, aber kontaktlose Beratung und Verkauf, komplette Angebotspalette, lange Öffnungszeiten stehen den Fahrgästen künftig zur Verfügung.