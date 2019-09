Kirchengemeinde hat Bauantrag gestellt

Bei der Gemeindeversammlung wurde ein vorläufiger Bauzeitenplan für das neue evangelische Gemeindezentrum präsentiert

Mit dem Baubeschluss des Bebauungsplans am letzten Dienstag und dem eingereichten Bauantrag am 20. September beginnt für das geplante Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde eine neue Phase. Bis zur Genehmigung des Bauantrags, die bis zu sechs Monate dauern kann, sind die Kirchenmitglieder eingeladen, sich mit eigenen Ideen einzubringen.

Die Gemeindeversammlung stieß auf großes Interesse. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Was soll mit dem Inventar aus der Johanneskirche geschehen? Wie können sakrale, aber auch liebgewonnene Gegenstände und Bauelemente nach dem Abriss der Kirche gerettet werden? Können einige sogar im neuen Gemeindezentrum eine neue Heimat finden? Diese und weitere Fragen beherrschten am Donnerstagabend die Gemeindeversammlung, zu der die Evangelische Kirchengemeinde in den Treffpunkt Stadtmitte eingeladen hatte, auch um über den aktuellen Stand der Planungen für das Bauprojekt zu berichten.