Kirchenfrauen lassen Taten folgen

07.03.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Kundgebung der Initiative „Maria 2.0“ auf dem Wendlinger Marktplatz: Frauen fordern Gleichberechtigung und ein Ende des Zölibates

Teilnehmerinnen an der Kundgebung Maria 2.0 vom Samstag auf dem Marktplatz in Wendlingen. Foto: Krytzner

WENDLINGEN. Dass Veränderungen und Reformen in den katholischen Amtskirchen nur schwer umsetzbar sind, liegt in in ihrem Wesen. Die stark angestiegenen Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren zeigt, dass sich die Gläubigen in Bewegung setzen. Statt aber ihrer Glaubensgemeinschaft den Rücken zu kehren, gründeten Mitglieder des Katholischen Frauenbundes die deutschlandweite Bewegung „Maria 2.0“.