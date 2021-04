Schwerpunkte

Kirche ist jetzt ein Schmuckstück

27.04.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Sanierungsarbeiten an Bartholomäuskirche in Oberboihingen abgeschlossen – Dankgottesdienst am 3. Oktober

Mit Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Bartholomäuskirche tut sich die nächste Baustelle auf: die Entwässerung des Kirchengebäudes muss Richtung Dorfplatz erneuert werden.

Neu gestaltet wurde der Seiteneingang mit einer barrierefreien Rampe, Treppenaufgang und einem neuen Pflasterbelag. Unser Foto zeigt Michael Orlando, Mitglied des Bauteams, Kirchengemeinderatsmitglied Kristina Vetter und Pfarrer Dr. Ulrich Dreesmann. Das Kirchenmodell (auf den Stufen) zeigt den aktuellen Spendenstand für die Sanierung des Daches an. Noch fehlen einige Dachplatten. Fotos: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Nach der umfangreichen Sanierung des Daches von Kirchengebäude und Kirchturm, bei der seit Ende Mai letzten Jahres 600 Quadratmeter Dachziegel und morsches Gebälk ersetzt werden mussten, begann man in diesem Frühjahr mit der geplanten Erstellung einer barrierefreien Rampe aus Sandstein am Seiteneingang der Kirche. Diese Arbeit, bei der auch der Treppenaufgang sowie der davor liegende Platz mit Betonsteinen neu gestaltet worden war, wurde jetzt – bis auf das fehlende Geländer und die Beleuchtung, abgeschlossen.