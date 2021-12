Schwerpunkte

Kinokonzert von Jugendchor St. Kolumban und Quintessenz in der Unterboihinger Kirche

11.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Zum Advent: Von Jugendchor und Quintessenz am Sonntag und Montag.

Das Bild mit Chor zeigt vorgegebenen Abstand für die Zuhörer beim Konzertfilm. Foto: Pfann

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Besonders schwierige Zeiten erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Das hat den Jugendchor St. Kolumban und die Quintessenz nicht davon abgeschreckt, einen ungewöhnlichen Weg für ihr Adventskonzert in diesem Jahr zu wählen. Sie haben das Konzert auf Video aufgezeichnet. Und das wird am dritten Adventssonntag, 12. Dezember und am Montag, 13. Dezember, als Film auf Großleinwand in der Sankt-Kolumban-Kirche in Unterboihingen gezeigt. Insgesamt sind vier Aufführungen geplant: Sonntag 17 und 19 Uhr, Montag 18 und 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Kostendeckung werden erbeten.