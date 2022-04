Schwerpunkte

Kindertagesstätte Hebelstraße in Wendlingen bekommt Luftreinigungsgerät

21.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Kindertagesstätte Hebelstraße wurde als eine von fünf ausgewählten Einrichtungen in Wendlingen schon vor dem Osterfest beschenkt: Die Maier-Stoll-Stiftung (Festool) spendete der Einrichtung kürzlich ein Luftreinigungsgerät, womit der Schutz vor einer Atemwegsinfektion erhöht werden kann. Luftreiniger sorgen durch kontinuierliches Filtern der Raumluft für eine deutliche Reduktion von Luftverunreinigungen und Aerosolen. Insgesamt spendete die Stiftung neun Geräte im Gesamtwert von 17 500 Euro an städtische und kirchliche Kindertageseinrichtungen in Wendlingen. Gerda Maier-Stoll von der Maier-Stoll-Stiftung (Zweite von links neben Amtsleiter Joachim Vöhringer) überreichte ein Gerät der Leitung der Kindertageseinrichtung Natalija Stancic. Bürgermeister Steffen Weigel (rechts) bedankte sich im Namen der Familien und Erzieherinnen für die großzügige Spende. pm Foto: Stadt Wendlingen