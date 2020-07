Schwerpunkte

„Kenner trinken Württemberger“

03.07.2020 05:30

KIRCHHEIM (pm). Noch bevor der Kirchheimer Kultursommer startet, tritt am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr Andreas Kenner mit seinem „Kenner trinken Württemberger“-Programm im Biergarten des Kirchheimer Teckkellers auf.

Vor genau zehn Jahren ist der Stadtrat in Kirchheim, Stadtführer, Altenpfleger und Landtagsabgeordnete im Keller des Esslinger Weinguts Kusterer zum ersten Mal mit „Kenner trinken Württemberger“ aufgetreten. Inzwischen blickt er auf zahlreiche ausverkaufte Veranstaltungen zurück, wobei das Programm auf nahezu alle Lebenslagen ausgeweitet wurde. Es geht um schwäbischen Humor inklusive Erotik, die Macht der Senioren, seine Erfahrungen als VfB-Fan, Fahrradfahrer und Fußgänger, S-Bahn-Fahrer, Kirchgänger, Bürger und das Leben in Zeiten von Fußball ohne Zuschauer oder um Flugreisen zu den Kirschblüten in Japan. Oder vereinfacht gesagt, es geht um Gott und die Welt.

Mit dabei sind wieder der schwäbische Bluesbarde Günther Wölfle und der Bassist Dieter Hildenbrand, die bereits seit den 1970er-Jahren das württembergische Publikum begeistern. Kenners Motto „Unsere Biergärten sind viel schöner als Mallorca“ soll dazu beitragen, die „daheim Gebliebenen“ dafür zu belohnen, dass sie nicht umweltschädlich in den Urlaub geflogen sind. Der Eintritt ist frei. Um die Planung zu erleichtern wird darum gebeten, sich unter E-Mail andreas.kenner.wk@spd.landtag-bw.de anzumelden oder im Teckkeller unter (0 70 21) 5 57 83 anzurufen.