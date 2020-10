Schwerpunkte

Kenner kritisiert Pandemie-Strategie

19.10.2020

KIRCHHEIM (pm). Nach den gestiegenen Corona-Fallzahlen, und die Landesregierung die dritte Pandemiewarnstufe ausgerufen hat, nimmt gleichzeitig der Unmut in der Bevölkerung zu und die Stimmung droht zu kippen, so die Einschätzung des SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Kenner. Auf Unverständnis stoße in der Bevölkerung, wenn immer wieder auf die Einhaltung der AHA Regeln hingewiesen werde, gleichzeitig aber beispielsweise der Öffentliche Nahverkehr oder auch die Schulbusse wie eh und je hoffnungslos überfüllt seien.

Seit März habe die Landesregierung Zeit gehabt, sich auf die befürchtete zweite Welle im Herbst vorzubereiten. Aber offensichtlich hätten Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) es nicht geschafft für die absehbare Problematik bei den Schulbussen eine Lösung zu finden, stellt Kenner fest.

Bei den Schulbussen, berichtet Kenner, habe das Land sogar zusätzlich zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit mehr Busse fahren und dichtes Gedränge vermieden werden kann. Wie aber Verkehrsminister Herrmann auf die Idee komme, das Programm zunächst nur bis zu den Herbstferien aufzulegen, bleibe sein Geheimnis. Das Programm sei zwar bis Jahresende verlängert worden, aber die Richtlinien, wie es genau umgesetzt wird, seien immer noch nicht veröffentlicht. Dieses Vorgehen hat laut Kenner dazu geführt, dass im Landkreis Esslingen immer noch keine zusätzlichen Schulbusse im Einsatz sind. Und wie es dann Anfang 2021 weitergehen soll ist unklar.