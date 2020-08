Schwerpunkte

Kelterführung mit Verkostung

19.08.2020 05:30

Weingärtner Esslingen laden jeden dritten Freitag im Monat dazu ein

ESSLINGEN (pm). Weinproben sind nur etwas für Gruppen? Nicht bei den Weingärtnern Esslingen, denn diese neue Tour richtet sich explizit an Einzelpersonen und Kleingruppen bis maximal sechs Personen. Weinbegeisterte und die, die es werden wollen, können am Freitag, 21. August, von 17 bis 18 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen und an einer exklusiven Kelterführung mit kleiner Weinverkostung teilnehmen.

Bei dem knapp halbstündigen Rundgang werden die Teilnehmenden alles über die Weinherstellung erfahren, von der Traubenannahme über die Presse bis zu den Tanks. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass die Genossenschaft bereits in den 1970er-Jahren mit dem Bau der neuen Kelter auf die schonende Verarbeitung der Trauben dank Gravitation gesetzt hat. Nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften ist für die Weingärtner also nichts Neues.

Abgerundet wird das Ganze mit einer kleinen Verkostung von drei leckeren Tropfen. Bei gutem Wetter wird auf der Dachterrasse der Eventlocation WeinSicht mit Blick auf die Weinberge und das Neckartal oder vor dem Keltergebäude gestartet, zur Halbzeit gibt es den zweiten und am Ende der Tour wird das dritte Gläschen „Rebensaft“ kredenzt.